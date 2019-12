“Questo pensiero d’amore” il nuovo singolo di Viola Valentino e Francesco Serra

Da venerdì 6 dicembre disponibile in radio, in tutti gli store e piattaforme digitali “Questo pensiero d’amore”, il nuovo singolo che vede il ritorno di Viola Valentino con Francesco Serra.

Viola Valentino quando ha sentito la canzone, si è innamorata della voce di Francesco e ha commentato: “Cantare questo brano con un giovane cantautore talentuoso come Francesco Serra mi ha dato una carica importante ed emozionato tanto”.

Prodotto da Luca Venturi, per la On the set, il brano è stato registrato e mixato da Alessandro Marcantoni al Metropolis Studio di Milano.

Il brano, scritto da Francesco Serra con Barbara Monte, parla di un rapporto d’amore intenso, dove a volte può succedere di litigare ma dopo che ciò è accaduto, proprio l’amore può tornare più forte di prima, al di là delle paure e dei limiti, facendo capire alla persona che si ama che lei è un punto fermo nella nostra vita e che vogliamo la sua felicità.

“Sono onorato e felice che una grande artista e icona della musica italiana come Viola Valentino, della quale sono grande fan fin da piccolo - dice Francesco Serra - abbia accettato con entusiasmo di fare questo duetto con me, aggiungendo a questa canzone, grazie alla sua bellissima e speciale interpretazione, nuove, uniche e fantastiche emozioni! Questa canzona sarà sia nel mio prossimo album che in quello di Viola”.

Nel video (visibile al seguente link: https://youtu.be/LCnWMPXeFKQ) protagonista femminile è l’attrice Mia Anjeta Sengla e maschile è l’attore Alberto Baraghini, la regia di Serena Corvaglia.

Pubblicata il 11/12/2019