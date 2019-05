Quando i limiti si trasformano in opportunità. Low Budget, il nuovo disco di Davide Celiento

Uscirà il prossimo 5 luglio in digitale per Native Division Records, il primo disco del cantante e polistrumentista Davide Celiento dal titolo Low Budget. Il nome del progetto nasce dalle limitate possibilità che il suo autore ha avuto per realizzare l’album passando molti mesi dell’anno sulle navi da crociera tra Mediterraneo e Caraibi dove Celiento è apprezzato interprete canoro della tradizione lirica europea. Ma la mancanza di uno studio vero e proprio e la lontananza da casa, non ha impedito a Celiento, che tra l’altro quando è sulla terra ferma si è trasferito dall’Italia, suo paese d’origine, a Barcellona, di alimentare una esuberante creatività che gli ha permesso di realizzare durante i suoi continui viaggi via mare e solo con l’ausilio di un iPad e di pochi strumenti disponibili a bordo, un lavoro ricco di influenze e suggestioni diverse, dal pop al rock, dalla dance al funk, raccontando attraverso otto tracce un’esperienza di vita unica e suggestiva, in giro per il Mondo. Il grande pubblico ricorderà Celiento per una breve ma eclatante esibizione all’edizione 2018 di X Factor Italia di cui un brano del disco è diventato ironico resoconto e che uscirà come singolo nelle prossime settimane. Intanto ecco i titoli dei brani che comporranno Low Budget.

1. Connetti il Mondo a Te, 2. SOS Laura, 3. Come Nuvole, 4. Complice, 5. Sherbert Kiss, 6. Slowly Drowning, 7. Looking For A Star, 8. Closed.

