Purple Rain: gli Yessa pubblicano il video della cover di Prince

Dopo l’esordio con il loro singolo omonimo, gli Yessa si presentano al pubblico internazionale con una famosissima cover di Prince riarrangiata secondo lo stile della band.

Si tratta di Purple Rain, il capolavoro dello scomparso Prince, alla cui registrazione ha preso parte anche il coro dei Whistles che accompagna la Band nei concerti Live.

Il brano è stato registrato durante una live session presso l’Over Recording Studio di Cento (FE) e sarà presto disponibile in versione audio sulle principali piattaforme digitali. Dalla sessione di registrazione è stato tratto un video, girato da Rodolfo “Rod” Mannara, che ha curato anche il suono e il mix del brano.

Guarda il video qui: https://youtu.be/rEHmbkT_CWM

Credits

Recorded live at over studio recording – Cento (Fe) Italy

Directed mixed and mastered by Rodolfo “Rod” Mannara

Yessa are:

Serenella Occhipinti – vocals

Renato Droghetti – keyboards

Luca Longhini – guitar

Giorgio “St.Easy” Santisi – bass

Stefano “Perez” Peretto – drums

Featuring: Giulio Magliato – vocals and background vocals

Sergio Cobuccio – vocals and background vocals

Mattia Barbetta – background vocals

Make up: Laura Marasco

Thanks to: Prince and his wonderful music, Raul Girotti and over studio recording, Cotabo, Miguel Di Carlo basses, grbass amplifiers, Galli Strings, Ufip Cymbals, The Whistles Choir, Federica Lecce, Alessandra Arlotti.

Info: www.facebook.com/yessa.italy.

Pubblicata il 19/04/2018