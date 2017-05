PUNKALYPSO, l’album d’esordio dei WRONG SIDE, fuori dal 12 Giugno per La Clinica Dischi

Uscirà il 12 giugno 2017, edito da ‘La Clinica Dischi’, l’album d’esordio dei ‘Wrong Side’ dal titolo ‘Punkalypso’.

Punkalypso vorrebbe essere un disco dei primi Artic Monkeys pubblicato dalla Trojan Records e prodotto da Tom Waits. Il Punkalypso è un genere musicale che evoca atmosfere caraibiche strizzando spesso l’occhio a ritornelloni punk-rock, senza mai dimenticare la grande melodia all’italiana. I Clash erano Punkalypso, l’amaro Camatti è Punkalypso, la schiuma di una Moretti tiepida è Punkalypso.

Le tematiche degli 8 pezzi della band genovese spaziano molto ma sono accomunate da una cinica e disincantata visione della vita, accompagnata da un profondo senso di sfiducia nei confronti di una generazione che sembra aver perso i propri valori e punti di riferimento. I Wrong Side non puntano il dito e non denunciano niente e nessuno (probabilmente non servirebbe a molto). I Wrong Side sono e raccontano loro stessi in un determinato momento, senza paradigmi e senza elargire morali. Non c’è depressione e non ci si piange addosso, solo tanta consapevolezza e la giusta dose di nichilismo.



‘Non c’è speranza per il futuro, malinconia per il passato o rabbia per il presente, solo una cinica presa di coscienza: si tratta di accettare che alla fine la vita sia un lungo sospiro prima di un salto nel vuoto, i Wrong Side lo rendono solo più orecchiabile’.



Il primo singolo estratto dal disco è ‘Unless’, brano che parla della perdita di inibizioni in un mondo che non ne ha; del divertirsi immaginando di essere in qualche posto che non esisterà mai o di essere qualcuno che non saremo mai; parla di come la spensieratezza arrivi nel momento in cui si ci rende conto che i problemi e la soffocante quotidianità rimangono, anche se affrontate con serietà e coscienza.

“So get up from that chair we’re gonna start rolling!

CREDITS:

Prodotto da La Clinica Dischi e Wrong Side.

Registrazione e mixato a Sarzana (SP) da Leonardo Lombari e Roberto Benacci presso lo studio de La Clinica Dischi.

Master: Maurizio Giannotti presso Newmastering Studio di Milano.

Progettazione grafica/Artwork: Andrea Winston.

Foto: Valeria Piras.

Promozione e distribuzione: La Clinica Dischi e Worilla-Press&Promotion.

TRACKLIST:

1. PITTOSPORUM

2. CECILIA

3. THE ONE

4. UNLESS

5. JUST WALKING AWAY

6. INDIANA JONES

7. LIKE A METH HEAD

8. TOTALLY DEPRESSED

CONTATTI ARTISTA:

FaceBook: www.facebook.com/wrongsideofficial

Skype: Wrong Side

Telefono: 349 6054030

Pubblicata il 16/05/2017