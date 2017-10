Psicotropia è il nuovo singolo dei Nox online dal 28 settembre

Emozioni e passione intima e personale nella storia dei Nox, la band genovese che da mesi prepara l’uscita del disco d’esordio fissata per il prossimo 6 ottobre attraverso Native Division Records.

Dopo i primi due singoli già rilasciati nelle scorse settimane, il 28 settembre i Nox rendono pubblico un terzo brano dal titolo Psicotropia, accompagnato da un video testuale, disponibile sul canale Youtube della band. Ed i messaggi metamusicali, lirici e testuali appunto sono senza dubbio cruciali per questa band che unisce la cura certosina negli arrangiamenti realizzati in collaborazione con Michele Cusato (Delirium, Lionville), con esigenze espressive profonde, che sanno scavare nell’anima e raccontare una storia, la storia personale di tre ragazzi che partiti da Genova hanno iniziato un lungo viaggio alla scoperta di un sogno fatto di note e passione, una storia unica eppure così simile a quella di tantissimi ragazzi e ragazze che amano la musica e che non smettono di sperare ed avere fiducia nella loro profonda passione.

Sospeso esce in digitale il 6 ottobre mentre dal 20 ottobre sarà disponibile in tutti i negozi di dischi e Feltrinelli, ma da oggi è già online un nuovo brano, ecco Psicotropia.

Per maggiori informazioni

www.facebook.com/NoxUfficiale

www.facebook.com/NativeDivisionRecords

www.volcanopromotion.com

Pubblicata il 03/10/2017