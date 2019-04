Primo + Squarta, Antibemusic ristampa Bomboclat in doppio vinile

A quasi quindici anni dalla prima pubblicazione, la storica label romana Antibemusic ristampa in vinile Bomboclat, il primo cd di Primo e Squarta dei Cor Veleno.

Con queste parole gli artisti descrivevano all’epoca il disco: “Bomboclat è il grido di rivolta delle tigri della giungla urbana che sanno cosa c’è quando il palco chiama. Come sanno che di strade per non perdersi ce ne sono, ma sono nascoste, e Bomboclat è solo una di queste, che adesso è stata scoperta. Bomboclat è fare l’Hip-Hop insieme con quelli che riconosci dagli occhi. Bomboclat è stato un pretesto, un’esca, e chi ha abboccato perché aveva fame, ha mangiato, per poter ritornare a bagnarsi nelle proprie acque”.

L’album che sarà disponibile da lunedì 29 aprile in doppio vinile 180 grammi di colore giallo limited edition racchiude quindici tracce con numerosi ospiti della scena rap italiana. Grandi Numeri, terzo membro dei Cor Veleno, presente in cinque brani; poi Amir, Tormento, Danno dei Colle der Fomento, Jake La Furia & Gué Pequeno dei Club Dogo, Turi, DJ Gengis

Un capitolo fondamentale per l’Hip-Hop italiano, raccontato da Primo e Squarta come: “L’Hip-Hop che non si preoccupa di se stesso, perché si sente bene, e quando si mostra agli altri, gli altri se ne accorgono. Bomboclat è figlio dell’egoismo di chi l’ha scritto, che però può riprendersi pezzi di ciò che ha perso solo dentro Bomboclat”.

Progetto grafico, art design, foto, supervisione artistica di Ivan Ibbanez Donadello.

https://www.youtube.com/watch?v=z_EDtZAHBiE

Pubblicata il 14/04/2019