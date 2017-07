Primo brano online per i Nox ad anticipare il nuovo disco

È online attraverso il canale dell’etichetta discografica Native Division Records, “Nessuno ha senso”, primo brano dei genovesi Nox che anticipa l’uscita del disco “Sospeso” che sarà disponibile dal prossimo 6 ottobre.

L’antipasto è già significativo con elementi pop rock che denotano attenta ricerca nei timbri e nelle atmosfere realizzando un lavoro che si preannuncia carico di personalità per la band guidata da Roberto Mantuano e soci. La produzione è stata curata da Michele Cusato, musicista esperto e chitarrista molto noto per la sua militanza nei Delirium e nel superprogetto internazionale Lionville al fianco della stella svedese Lars Säfsund (Work Of Art), che garantisce qualità e cura di ogni dettaglio ad un gruppo intenzionato a muovere i primi passi nell’intasato universo discografico italiano con determinazione e voglia di emergere. “Nessuno ha senso” è un brano dove la solida sostanza testuale, caratteristica inequivocabile che il gruppo ha assorbito dalla scuola genovese, si armonizza con un’atmosfera sonora moderna e dal gusto internazionale, dando vita ad un’opera prima riuscita e promettente.

Pubblicata il 14/07/2017