Prime news sul nuovo EP dei Blou Daville

Il nuovo EP dei Blou Daville dal titolo “When red blood goes black love” sarà disponibile dal prossimo 19 giugno via Blue Mama Records in versione digitale su tutte le principali piattaforme di streaming e di acquisto online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“When red blood goes black love” è un menù variegato, una degustazione di Blues dall’aroma Tex-Mex da assaporare lentamente fino a far avvolgere ogni cellula del proprio corpo dalle atmosfere più Black della Lounge Music. Ogni brano è un microcosmo, ogni brano è una breve colonna sonora di racconti Noir e Pulp.

Nell’attesa della release, ecco svelata la tracklist di “When red blood goes black love”:



1. Hot investigation; 2. Cover you; 3. Out of here; 4. The game

Per ulteriori informazioni



www.volcanopromotion.com

https://www.facebook.com/bluemamarecords/

https://www.facebook.com/BlouDaville/

Pubblicata il 04/05/2020