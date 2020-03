Prime news sul nuovo EP degli Hypergear

Il nuovo EP degli Hypergear dal titolo “What Are We Going To Do With These? (Suffering: A Guide for Empathy)” sarà disponibile dal prossimo 24 Aprile via Volcano Records & Promotion in versione digitale, su tutte le principali piattaforme di streaming e di acquisto online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“What Are We Going To Do With These? (Suffering: A Guide for Empathy)” è il mini EP che comprende le ultime tre canzoni conclusive dell’album di debutto degli Hypergear, “Persona”. Il lavoro è composto da tre pezzi molto diversi tra loro: la furiosa Aftershine [3rd Zone], Sober, che esplora la sofferenza della sensazione di impotenza di fronte al dolore e la titletrack Persona, basata sulla cruda natura umana.

Ecco svelata la tracklist di “What Are We Going To Do With These? (Suffering: A Guide for Empathy)”:



1. Aftershine [3rd Zone]

2. Sober

3. Persona

Genere: Rock, Electronic/Indie

Artisti simili: Muse, The 1975, Nothing but Thieves

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/hypergearmusic

Pubblicata il 12/03/2020