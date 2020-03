Prime news sul nuovo album di Valerio Bruner

Il nuovo album di Valerio Bruner dal titolo “La Belle Dame” sarà disponibile dal prossimo 17 Aprile via Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di streaming e di acquisto online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

Da sempre in viaggio, Valerio Bruner veste i panni di cantautore impegnato tra musica e teatro. Elementi che si abbracciano nella sua nuova produzione intitolata “La Belle Dame”. Un album che riconosce la determinazione e il coraggio dell’essere donna in un mondo di uomini. Madri, mogli, amanti, questi i volti che Bruner ritrae nei suoi testi. Più che canzoni, quelle presenti nell’album sono storie di donne che lottano per comprendere il valore della propria individualità e affermare la propria indipendenza.

Ecco svelata la tracklist di “La Belle Dame”:

1. Rivergirl

2. Stay

3. Gem of the Ocean

4. She

5. La Belle Dame

Genere: Rock, Heartland Rock

Artisti simili: Brian Fallon, Bruce Springsteen, Tom Waits

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/brunervalerio/

Pubblicata il 02/03/2020