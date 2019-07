Prime news sul disco d’esordio dei Malvacicuta

Sono da oggi disponibili le prime informazioni relative al disco d’esordio dei Malvacicuta, dal titolo “Ermetico Manifesto” e in uscita il prossimo 25 ottobre via Native Division Records, in versione digitale su tutte le principali piattaforme di streaming e di acquisto online come Spotify, iTunes e Amazon Music.

“Ermetico Manifesto” è un disco registrato alla vecchia maniera: niente overdub, niente editing, solo pura e genuina energia. Da Zoroastro ai presocratici, al metafisico e neoplatonico Ermete Trismegisto, i Malvacicuta attraverso le tredici tracce di questo album ci raccontano una storia fatta di rock e filosofia.

Ecco svelata la tracklist di “Ermetico Manifesto:



1. Golem

2. Grandi Spalle

3. Cinica Apologia

4. Logos

5. Etere

6. Malva, Numeri e Sapienza

7. Frammenti del Fiume

8. Il Simbolo Regno

9. Violenta Metamorfosi

10. Visione Mistica dell’Ira

11. Dodecaedro

12. Ermetica Porta

13. Caos

Genere: Rock, Art Rock

Artisti simili: Verdena, Queens of the Stone Age, Jack White

Pubblicata il 03/07/2019