Prime news sul disco d’esordio dei Buena Madera

Il disco d’esordio dei Buena Madera dal titolo “Zero” sarà disponibile dal prossimo 3 Luglio via Volcano Records & Promotion in versione digitale, su tutte le principali piattaforme di streaming e di acquisto online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

La tempra musicale dei Buena Madera è pronta a rivelarsi al pubblico con il primo album della band: “Zero”

Il trio padovano, dopo un intenso lavoro in studio, è ad oggi il reattore nucleare dentro cui Prog Stoner e Metal reagiscono insieme fondendosi in un unico ed inconfondibile stile. Nell’attesa di saperne di più e di assaporare la quintessenza del metal moderno Made in Italy vi sveliamo la tracklist di “Zero”:

1. Fase

2. Tebe

3. Spia

4. Ogni

5. Mola

6. Cata

Genere: Prog Stoner, Metal

Artisti simili: Melvins, Tool, Neurosis

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

www.facebook.com/buenamaderastoner

Pubblicata il 15/05/2020