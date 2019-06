Prime informazioni sul disco d’esordio degli Atertrip

Sono da oggi disponibili le prime informazioni relative al disco d’esordio degli Atertrip, in uscita per Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto online e streaming.

L’EP, masterizzato da Steve Kitch (The Pineapple Thief) si intitola “The Wind Between” e la sua uscita è prevista per il prossimo 20 settembre. Ogni canzone rappresenta un tassello in un percorso di vita e vuole trasportare l’ascoltatore tra rock e melodia, come una farfalla che si muove sinuosa attraverso l’impeto e la forza del vento.

Ecco svelata la tracklist:



1. From Here

2. Spark

3. Ghostwriter

4. Hidden Sights

5. Closure

Genere: Progressive Rock, Post Rock

Artisti simili: Karnivool, Porcupine Tree, The Pineapple Thief

Pubblicata il 25/06/2019