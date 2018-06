Prima anticipazione per il nuovo disco degli Hence

Si intitola “Letters From the End of the World” ed è la prima anticipazione al nuovo lavoro discografico degli Hence che uscirà per Volcano Records a settembre.

Il brano disponibile in ascolto tramite il canale Youtube dell’etichetta nostrana, presenta una band estremamente interessante, suoni moderni tra atmosfere rarefatte e melodie ricercate, per una proposta alternative rock matura e di grandissima qualità.

Ecco il link al nuovo brano degli Hence

Per maggiori informazioni

www.facebook.com/hencebandofficial

www.facebook.com/volcanopromotion

www.volcanopromotion.com

Pubblicata il 27/06/2018