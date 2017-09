Premio Nazionale Musica contro le mafie 8^ Edizione

Ritorna il “Premio Musica contro le mafie – 8° edizione”, il concorso nazionale che premia e sostiene realmente la musica socialmente impegnata!

Quest’anno in palio per il vincitore assoluto dell’8° edizione c’è un’importante novità: il Premio Winner Tour, 15.000 euro destinati all’organizzazione di un tour di concerti (progetto realizzato con i fondi dell’Art. 7 L93/92 Nuovo IMAIE). Altre borse di produzione o studio e prestigiosi riconoscimenti per gli artisti in gara sono messi a disposizione dai vari partner, rendendo così sempre più interessante e davvero utile il “Premio Musica contro le mafie”, il quale mira anche a valorizzare il lavoro del musicista, intervenendo concretamente a sostegno delle attività di produzione e promozione musicale.

Dal 4 settembre 2017 è on-line il nuovo bando su

www.musicacontrolemafie.it/8edizione

Accedendo direttamente al portale, musicisti e gruppi di ogni genere ed età possono iscriversi gratuitamente e concorrere con le proprie composizioni originali, a condizione che esse siano capaci di diffondere messaggi positivi e di tenere viva la memoria con la forza della musica per trasformarla in strumento di impegno e di cittadinanza “attiva, critica e responsabile”. Infatti, la finalità principale del Premio Musica contro le mafie consiste nel premiare brani che mettano al centro la speranza nel futuro nel segno del Noi e del fare insieme, promuovendo e diffondendo un modello culturale da contrapporre a quello mafioso.



COME FUNZIONA

Dal 4 settembre al 6 novembre 2017 si raccolgono le iscrizioni on line. Dopo una prima fase di giudizio popolare fatto tramite social network (Facebook) nel mese di novembre, tre differenti giurie (social, studentesca e tecnica) stabiliscono i dieci finalisti, i quali vanno ad esibirsi dal vivo alle finali nazionali a Cosenza nel mese di dicembre in una kermesse ricca di incontri, ospiti importanti, concerti, seminari, showcase, spettacoli, momenti di riflessione e azione concreta insieme a migliaia di studenti. Il vincitore assoluto del “Premio Musica contro le Mafie – 8° edizione” e gli altri artisti premiati sono annunciati dopo la conclusione delle finali per essere insigniti dei vari premi a “Casa Sanremo” durante il Festival di Sanremo a febbraio 2018.

Tutti premi e riconoscimenti: Premio Winner Tour dal Nuovo IMAIE, € 15.000 per il tour di concerti (primo classificato); borsa di produzione o studio (secondo classificato) di € 1.000; Menzioni speciali dal Club Tenco, di Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato e dall’Associazione “Musica contro le mafie”; Targa SIAE e borse di studio per giovani autori (un riconoscimento concreto per la costruzione della carriera artistica dei nuovi talenti); altri premi speciali dai partner Casa Sanremo, Acep, Unemia, I-Company, Muzi Kult, On Mag Promotion.



Ideato e organizzato dall’Associazione “Musica contro le Mafie” sotto l’egida di Libera(Associazioni, nomi e numeri contro le mafie), e con il patrocinio di Legambiente e Avviso Pubblico. il Premio è un progetto culturale che si realizza con il supporto di preziosi contributi diSIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Acep, Unemia, Acqua Leo, Legacoop Calabria, Smartit, Omnia Energia e con la partnership di Casa Sanremo, Club Tenco, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, I-Company, Michele Affidato. L’associazione negli ultimi anni ha realizzato un libro/cd (Mkrecords/Rubbettino), un documentario dal titolo “L’Alternativa”, con proiezioni e presentazioni in tutta Italia e all’estero, contenenti le testimonianze di artisti, scrittori, operatori, giornalisti e testimoni di giustizia. Tra i tanti artisti che hanno deciso spontaneamente di mettere la propria voce, amplificando il messaggio di responsabilità e di diffusione di “buone prassi”, ci sono: Fiorella Mannoia, Simone Cristicchi, Paolo Rossi, Samuel dei Subsonica, Roy Paci, Mario Venuti, Lo Stato Sociale, Marlene Kuntz, Sergio Cammariere, Modena City Ramblers, Bandabardò, Teresa De Sio, Raiz, Piotta, Apres La Classe, Sud Sound System, Frankie Hi Nrg, Paolo Belli, Kiave, Eugenio Finardi.

Pubblicata il 05/09/2017