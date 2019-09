Premio Musicale “ARMONIE COCLEARI” 2019 – Terza Edizione

Sono ormai tantissimi i bambini e i ragazzi che hanno superato brillantemente i problemi di udito con un impianto cocleare o protesi e moltissimi di essi hanno anche imparato a CANTARE o SUONARE brillantemente uno strumento.

Ad essi è dedicato il concorso “Armonie Cocleari” che mette in palio 4 borse di studio da 500 euro cadauna.

Per partecipare basta preparare, entro il 15 novembre 2019, un video di massimo 5 minuti in cui il ragazzo si presenta, spiega perché gli piace la musica e poi canta o suona ma senza base o accompagnamento.

Nel bando che segue tutti i riferimenti utili.

Per ogni eventuale ulteriore informazione:

Dott.ssa Sabina Garofalo - Psicologa

Chirurgia della sordità – Osp. Pediatrico Santobono – Napoli

Cell. +39 339 4723920

Pubblicata il 20/09/2019