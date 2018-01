Polly pubblica il video sci-fi di Avevo una tua foto

Sfumature sci-fi, desolazione, mood post apocalittico. Questi sono solo alcuni degli scenari stilistici presenti in “Avevo una tua foto”. Un pezzo d’amore, un amore finito male!, che trasuda sofferenza, auto critica e frustrazione.

Il secondo estratto di “I’m not the future” di Polly arriva alla vigilia di Natale per andare contro corrente a una festa che ci vuole spesso “insieme” all’interno di rapporti ormai spenti e di circostanza. Una critica al sistema e alle idealizzazioni, sempre presente all’interno di un disco che fa della disillusione il suo perno portante.

Il videoclip, curato dal regista Ergest Ajasllari, valorizza il concetto di solitudine proponendo ambientazioni isolate e momenti del passato. L’intero concept é malinconico ma mirato a intrattenere un pubblico che sarà forse troppo impegnato a ignorare il vero senso dell’amore e dell’unione.

“I’m not the future” é disponibile in freedownload sulle maggiori piattaforme musicali e in limited edition in copia fisica. Per maggiori informazioni potete seguire la pagina ufficiale : facebook.com/pollyimnotthefuture/

Pubblicata il 15/01/2018