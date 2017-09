PINK SONIC IL PIÙ QUOTATO SPETTACOLO DEDICATO AI PINK FLOYD IN EUROPA

Il progetto Pink Sonic nasce nel 2011 con l’idea iniziale di far rivivere le emozioni e l’energia dei concerti live dei Pink Floyd, ma col tempo, la volontà dei suoi creatori di restituire le stesse emozioni e le stesse sonorità della formazione inglese lo ha trasformato in uno spettacolo unico nel suo genere. Le doti tecniche dei singoli artisti e l’utilizzo degli stessi strumenti musicali con cui si sono esibiti “Dave” Gilmour, Roger Waters, “Nick” Mason e “Rick” Wright fra il 1988 e il 1994, ha trasformato il progetto Pink Sonic rendendolo molto più di un semplice tributo. Originalità, passione ed energia legano sul palco tutti gli 11 elementi (tra musicisti e tecnici) che hanno cercato di ricreare in modo maniacale il sound di una delle più importanti band mondiali. Ora questo spettacolo di 150 minuti viene portato nei Teatri d’Italia e d’Europa.

Frontman e anima della band è Francesco Pavananda, cantante e chitarrista con ventennale esperienza musicale, che ha studiato il sound e l’anima della band, riproducendone fedelmente il rig dei Live di David Gilmour.

La sua chitarra rock, l’intesa tra i musicisti, le luci, i laser e l’immancabile cerchio di 5 metri fornito di 32 luci rendono lo show uno spettacolo unico ed esaltante.

I Pink Sonic hanno all’attivo oltre 200 concerti, sia in Italia che all’estero e, nel 2013 sono stati protagonisti di una fortunata tournée che ha visto la partecipazione di Lorelei e Durga Mc Broom (le due più famose e premiate coriste di sempre dei Pink Floyd), che, arrivate direttamente da Los Angeles e da New York, si sono ritrovate a cantare in italia dopo oltre 20 anni dal loro ultimo concerto ufficiale con la formazione originale, a Venezia nel 1989.

IL TOUR

13 ottobre

Reggio Emilia – Teatro De Andrè

14 ottobre

Reggio Emilia – Teatro De Andrè

20 ottobre

Biella – Teatro Sociale

21 ottobre

Saint-Vincent (Aosta) – Palais Saint-Vincent

23 ottobre

Livorno – Teatro 4 Mori

24 ottobre

Firenze – Teatro Puccini

26 ottobre

Grosseto – Teatro Moderno

28 ottobre

Busto Arsizio (Varese) – Teatro Sociale

4 Novembre

Flaiano (Pescara) – Auditorium Flaiano

5 Novembre

Lavello (Potenza) – Cinema Teatro San Mauro

6 Novembre

Taranto – Teatro Don Bosco

7 Novembre

Taranto – Cinema Teatro Orfeo

8 Novembre

Bari – Teatro Palazzo

9 Novembre

Teramo – Cinema Teatro Comunale

11 Novembre

Bolzano – Teatro Cristallo

17 Novembre

Ferrara – Teatro Nuovo

24 Novembre

Asti – Città del Teatro

25 Novembre

San Marino – Teatro Dogana

2 Dicembre

Pordenone – Teatro Concordia

5 Dicembre

Monza – Teatro Manzoni

Pubblicata il 25/09/2017