Piermatteo Carattoni: Kalypolis, il disco

Il cantautore e produttore Piermatteo Carattoni esce il 10 dicembre 2019 con il suo nuovo lavoro discografico dal titolo Kalypolis prodotto da Lotus Music.

Kalypolis è il suo quarto disco in studio, il primo ad essere completamente prodotto dal cantautore stesso attraverso la sua etichetta Lotus Music Production.

Il lavoro racchiude tutte le 9 canzoni che costituiscono l’ossatura della web serie musicale omonima creata da Piermatteo e pubblicata sul web dall’ottobre del 2018 al giugno del 2019. Sono inclusi anche i due brani che troveranno posto nel finale ancora inedito dell’opera videomusicale. Questa verrà editata come film e presentata nella primavera del 2020.

La carriera di cantautore di Piermatteo Carattoni inizia discograficamente nel 2010 con Pagine Strappate e prosegue nel 2014 con San Tommaso nello Spazio (entrambi per l’etichetta PMS Studio).

Nel 2016 è la volta di Malaurora (per la produzione di SMART, San Marino Arte Ricerca Turismo). Dallo stesso anno, come direttore artistico della casa di produzione da lui fondata, Lotus Music Production, inizia ad apparire come autore per diversi interpreti di musica leggera, Betty Rose, Samuele Mazza, Bico, Jo Ximini, Vanessa Castro, Malaga, Ethel Onnis, Janet, ed arrangiatore/produttore artistico, oltre ai precedenti: ExNovo, Francesco Buselli, Biciclette Volanti, El Malo, Matteo Codiglione e tanti altri.

Dal 2018 è creatore e produttore della web serie musicale Kalypolis, interamente realizzata sulla base dei suoi brani originali e culminante in un film omonimo ancora inedito.

Nella sua carriera di cantautore e direttore artistico si è esibito in eventi in presenza di: Negrita, Meganoidi, Aram Quartet, Emanuele Dabbono, Modena City Ramblers, Jennifer Gentle, J.Ax, Bob Sinclar, Subsonica, Taboo (Black Eyed Peas), Clara Serina, Pietro Ubaldi, Douglas Meakin, Stefano Bersola, Elisabetta Spinelli, Wilma Goich, Dario Gay e tanti altri.

Il disco Kalypolis è stato prodotto con una ferrea autodisciplina pop rock (più rock che pop!) proveniente sia dalla volontà di graffiare a livello sonoro che dal preciso intento di restituire al concept un’identità omogenea.

L’album di Piermatteo Carattoni esce il 10 dicembre su tutte le migliori piattaforme di streaming musicale e sugli stores online.

Tracklist

1) A.A.A. Adrenalina

2) Fai Danza

3) Dormi da te

4) Eli Sa

5) Prove di Volo

6) Hai Mai

7) Solamente a me

8) Addirittura Vitale

9) Fiammiferaia Futura

Credits

Testi e musiche di Piermatteo Carattoni con la collaborazione di Fabio Chiaruzzi

Arrangiamento e produzione artistica di Piermatteo Carattoni

Una produzione Lotus Music Production

Social e Contatti

Facebook: https://www.facebook.com/piermatteocarattonipmc/

Instagram: www.instagram.com/piermatteocarattoni_kalypolis/

Youtube: https://www.youtube.com/user/piermalupo

Website: www.piermatteocarattoni.it

Website: www.lotusmusic.it/rr_artists/piermatteo-carattoni/

Pubblicata il 02/12/2019