Piano B è il nuovo singolo di Betty Rose pubblicato per Lotus Music Production il 1° novembre del 2018 e disponibile su Spotify e sui migliori digital store.

Piano B prende parzialmente ispirazione dal film “Into the wild” adattandone la filosofia ad una chiave più sentimentale. Chi canta è una donna che ha capito cosa conta davvero per lei e che, grazie alla sua maturazione interiore, è in grado di separare con forza il concetto di amore da quello di possessione. Il secondo fa rima con schiavitù, il primo con libertà. Ed è questo che interessa da sempre Betty Rose e la sua produzione. Il “Piano B” non è che il recupero di un sogno giovanile, quello di essere felici anche con poco, avendo il mondo come palcoscenico e il cielo come tetto.

Piermatteo Carattoni, sempre nel ruolo di autore e produttore, ci mette una sonorità pop rock questa volta più radiofonica del solito, seppure sempre affidato ai soli basso, chitarre e batteria.

Betty Rose nel 2018 rilascia, un singolo alla volta, il suo secondo lavoro in studio, Oltre la Realtà (prodotto da Lotus Music Production). Prima di Piano B, infatti, sono usciti Strega che conferma il sodalizio con il suo autore e produttore Piermatteo Carattoni e, come detto, impone al suo stile una brusca virata sonora verso territori decisamente meno soavi. A questo singolo ha fatto seguito: L’Ultima Notte del Mondo, che strizza addirittura l’occhio ad un post metal per quanto ricalibrato in chiave pop. Piano B e l’inedita Dove Sono Io Sei Tu, concludono il percorso. Ma solo momentaneamente!

Ascolta Piano B qui:

https://open.spotify.com/track/1vNCREEolZjcosQsy47VTc?si=IVXolhAZRq-yxxWRndlNuw

Credits Audio e Video

Brano scritto, composto e arrangiato da Piermatteo Carattoni

Video in Produzione – Scritto e diretto da Piermatteo Carattoni

Pubblicata il 06/11/2018