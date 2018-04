Perle Nere: il nuovo video/esperimento dei Masstang

Al giorno d’oggi la comunicazione passa prevalentemente sui canali social e sui dispositivi mobili e le “storie” sono sempre più un canale di veicolazione… Così si è pensato ad un nuovo formato di video che si potrà vedere senza ruotare lo smartphone con lo stesso formato delle “Storie”…Così i Masstang hanno trasformato un video musicale in un esperimento sociale! “Perle nere” tecnicamente si sviluppa su 170 bpm, quindi è un pezzo che prende spunto dall’elettronica più veloce come la drum and bass, ma con l’utilizzo di suoni volutamente “vintage”.

E’ stato utilizzato il JUNO della Roland per creare l’arpeggiatore e il synth bass del ritornello, proprio per dare l’atmosfera di un tempo passato. Anche per il suono di chitarra essi hanno abbandonato per una volta la loro Les Paul per suonare una fantastica Fender Telecaster vintage.

“Perle nere” è un brano introspettivo e autobiografico che sancisce l’ufficialità della nuova formazione a 3. Infatti Zico, bassista e co-fondatore della band, per motivi personali e familiari, ha deciso che non poteva più sostenere il ritmo e l’impegno che necessita un progetto in pieno sviluppo come Masstang.

Così “Perle nere” racconta del tempo che ha lavorato in modo cinico e inarrestabile. Ci sono momenti in cui ci sentiamo indissolubili e indistruttibili e poi senza nemmeno accorgercene ci ritroviamo lontani e sconosciuti. E’ una caduta, da cui bisogna scappare e reagire… Non ci si può arrendere o fermare, bisogna andare avanti e, anche se con dolore, tutto sommato va bene così.

Anche per il video essi hanno voluto ricreare questa “solitudine” che aleggia nel brano. Infatti, i musicisti vengono inquadrati sempre soli e mai in gruppo. Anche l’ambientazione è volutamente asettica, come ad indicare un luogo non luogo che forse è solo dentro di noi.

Link al video di “Perle Nere”: https://www.youtube.com/watch?v=nlG8jMnSYRE

Perle Nere:

Testi e musica: Masstang

Prodotto da: Bonnot & Masstang

Recording: Bonnot Studio

Mix & Master: Bonnot Studio

Video: Dismotion Arts – Edoardo Montaccini

MASSTANG:

Dirompente e visionario. Masstang èunnuovoprogettomusicale. Sospesi dentro mondi surreali, respirando atmosfere visionarie…

Masstang èunprogetto assolutamente trasversale, è un sapido mix delle nuove influenze della club culture, un bel crossover di generi di musica eletronica e un richiamo al Rock.

Di chiara ispirazione british a band come Rudimental, Nero, Chase n Status e a quello spaccato musicale che sta letteralmente spopolando in altri lidi (in primis Inghilterra).

Ogni canzone diventa un viaggio, passando dalle nebbiose atmosfere autunnali, alle calde vibrazioni della musica da club, rispecchiando la personalitàdiognunodeicomponenti, cheapportailpropriobackground musicale.

Masstang… l’evoluzione.

LINE UP:

MARI / Marica Bacciardi (Voce)

DELLI / Dante Saudelli (Chitarra + Voce)

MAS JD / Samuele Bozzi (Macchine + Programs)

GENERE:

Elettronica / Alternativo

CURRICULUM:

Best Arezzo Wave band Marche 2017

Vincitori concorso Play Marche 2017

Un EP remix prodotto nel 2017 “Remix1” (Bonnot Music)

Un disco prodotto nel 2016 “Visioni” (Bonnot Music Good Fellas

Attività live continua

In programma 2 uscite con nuovi inediti per marzo e giugno 2018

CONTATTI:

www.masstang.com

Facebook: Masstang band

Youtube: Masstang band

Spotify: Masstang

Soundcloud: Masstang band

Instagram: #Masstang

masstang.band@gmail.com

Dante Saudelli 329.5655833





Pubblicata il 18/04/2018