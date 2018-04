Perdere le tracce, il nuovo singolo dei Zizzania

S’intitola “Perdere le tracce” il nuovo singolo della band siciliana dei Zizzania in uscita il prossimo 13 Aprile in tutti gli store digitali su etichetta Vrec Music Label. Il brano anticipa l’album “Eclissi”, dal 22 Giugno nei migliori negozi di dischi, store online e piattaforme streaming distribuito da Audioglobe.

Guarda il video del singolo dei Zizzania: https://youtu.be/VyTKvNzLLHw

La band saccense per il secondo lavoro si è affidata alla sapiente produzione artistica di Fabrizio Simoncioni (tastierista e sound engineer per Ligabue, Litfiba, Negrita e moltissimi altri grandi della musica rock italiana) che ha dato una svolta sonora all’impatto della band.

“Perdere le tracce” è un brano «dedicato ad una generazione di trentenni che vive in un mondo di illusioni, un mondo filtrato dai social dove sembrare è più importante che essere. Ma è quando tutti i punti di riferimento crollano ed i nodi arrivano al pettine che occorre fare i conti con se stessi e guardarsi in faccia, senza alibi: crescere, e saper decidere cosa ci renderà veramente liberi». Il singolo è supportato da un videoclip in animazione realizzato da Alvise Riviero Gonzalez.

I Zizzania nascono a Sciacca (AG) nel 2012. La band è formata da Umberto Coco (voce), Gigi Gallo (chitarre), Saverio Liberto (chitarre), Alessandro Smecca (Basso) e Gery Palazzotto (batteria). Nel 2013 vincono il Pub Music Festival. La band intensifica la propria attività live e grazie creandosi un proprio pubblico che si consolida con il singolo e videoclip ufficiale “Aritmia”. Promuovendo il singolo nel 2015 la band viene selezionata per il palco di Deejay On Stage, organizzato a Riccione da Radio Deejay. Lo stesso anno la band partecipa alla compilation “30 Desaparecido” per il trentennale del primo album dei Litfiba, con la cover del brano “La preda”. Nel 2016 esce del primo disco in studio della band intitolato “Alchimia”. Nel 2017 iniziano i lavori per il nuovo album “Eclissi” che viene registrato al Dpot Recording Arts di Prato da Fabrizio Simoncioni e previsto in uscita per il 2018.

Info: https://www.facebook.com/ZizzaniaOfficial/

Pubblicata il 12/04/2018