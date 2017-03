Per sempre, fuori il primo cd solista del rapper aquilano Kid Kontrasto

“Per sempre” è il titolo del primo disco solista di Kid Kontrasto mc aquilano, anche conosciuto come Keso, membro di Zona Rossa Krew. Dopo una dozzina di anni di attività in giro per lo stivale tra contest di freestyle e live con la ZRK, il rapper ha deciso di cimentarsi in questo suo primo lavoro solista totalmente concepito e prodotto negli studi di Jamrock Records. Il disco è pieno di cambi di atmosfera, di contrasti che rispecchiano a pieno l’identità del suo creatore, ed è anche pieno di collaborazioni sia sul piano delle produzioni musicali che delle liriche. Hanno collaborato al disco veterani della scena rap nazionale come Danno dei Colle Der Fomento, Calver Gold, Don Diegoh e Kento, l’aquilana Dirty Red già nota come voce del gruppo dei Vegas, due giovani abruzzesi in ascesa come Leslie e Spuky, e non potevano mancare anche le collaborazioni degli altri membri della ZRK Nasty e Coll’asso. Per quanto riguarda le produzioni hanno collaborato al disco Ju Frenz, D-Giant, Gheesa, Alien D, DJ Cam, Aleph 1, Talcbeatz, Nyno, dj Haine e dj Arm, per dare più varietà possibile alla componente musicale del disco. Kid Kontrasto ha voluto intitolare questo suo primo lavoro “Per sempre” per simboleggiare la voglia di fare qualcosa che rimanga fermo nel tempo. In un’epoca di musica usa e getta come questa in cui ci troviamo, perché nonostante tutto, il bene è il male che facciamo sopravvive a noi stessi per sempre, come la luce delle stelle che ci arriva ancora nonostante la loro morte, e le stelle nascono proprio dal contrasto. L’album sarà disponibile dal 1 marzo in free download sul sito web ufficiale dell’etichetta http://www.jamrockrecords.com/kid-kontrasto/.

https://www.youtube.com/watch?v=GA7rGK6lb0w

Pubblicata il 02/03/2017