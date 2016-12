Peppa Marriti, nuovo singolo e videoclip: Ajëret

Il Videoclip in Anteprima su Mescalina.it

Primo videoclip ufficiale per la band rock arbëresh (comunità albanesi d’Italia) che anticipa l’uscita del disco omonimo in uscita per Mkrecords. La regia è del visual artist iraniano Arash Radpour.

“Ajëret” (in italiano venti) è un insieme di pensieri, considerazioni ed emozioni che siamo portati a vivere ogni giorno rapportandoci con il quotidiano. Le sofferenze vissute nel vedere la terra subire catastrofi ambientali, guerre e stravolgimenti dell’ecosistema dovuti ai danni provocati dall’incuria e dalla superficialità dell’essere umano. “i venti” continuano a soffiare alimentando le speranze di chi ha deciso da che parte stare, vivendo nel rispetto della

natura, dei suoi equilibri e delle sue regole. Rifugiarsi su un colle per sfuggire dalle proprie paure e dalle fobie e scoprire che, come diceva l’alpinista Walter Bonatti “Chi più alto sale, più lontano vede; chi più lontano vede, più a lungo sogna”. “Ajëret” è anche sognare il vento del cambiamento guardando le cose dall’alto senza avere macigni sul cuore.

Peppa Marriti Band : Angelo Conte/voce, Pino Murano/violino, Antonio Castrovillari/chitarra, Nunziato Di Benedetto/batteria, Demetrio Corino/basso.

BIO:

Il gruppo Peppa Marriti Band nasce a Santa Sofia d’Epiro, un piccolo paese di origine Albanese in provincia di Cosenza; coniugano le radici del rock con la tradizione e la cultura “Arbëresh” (Italo-Albanese).

Numerose sono le partecipazioni ad importanti festival come Arezzo Wave, Adriatico-Mediterraneo, Sonica, Ampollino Sound, Festa della Musica, Suns Contest, DemoFest Rai, BunkerFest Pezë/Tirana (Albania), Java Kulturore

Arbëreshe Skopje (Macedonia). Ospiti delle trasmissioni TV: “Italia chiama Italia” su Rai International, “La Storia Siamo Noi” su Rai Tre/Rai Educational e “Levante” su Rai Tre. Tra i protagonisti del film/documentario “Rock Arbëresh” di Salvo Cuccia. Vincitori dei premi Etno (DemoFest Rai) e Demo d’Autore (Premio Sele d’Oro). Nel 2005 il primo disco “Rockarbëresh” e nel 2010 il secondo “Këndò!”.

Nel 2013 pubblicano il libro “Rockarbëresh” (edizioni Pendragon), distribuzione Feltrinelli. Fanno del Rock la loro espressione più immediata con un orecchio teso alle sonorità balcaniche (accentuate dall’uso del violino), riscoprono e filtrano canti tradizionali (Vjersh) tra musica popolare e contemporanea.

La Peppa Marriti Band tutela, da sempre attraverso la musica rock, la lingua e la cultura delle minoranze Italo-Albanesi, presenti nel Sud-Italia da più di 5 secoli.

Pubblicata il 21/12/2016