PE’ MADAM EP, nuova uscita per i rapper Mc Sof, O’Rep e Dr.Ketamer

Il duo di rappers napoletani del progetto “repererrorerepper”, mc Sof e O’Rep, si unisce al dj/producer partenopeo Dr.Ketamer: sette tracce che vanno a toccare tutte le corde classiche del rap. L’EP del trio partenopeo, che vanta la partecipazione del noto Cuba Cabbal, è stato presentato il 1 giugno al Moses Live Club di Napoli. Sul palco, oltre a Cuba stesso, anche il celebre newyorkese Ruste Juxx.

Pe’ Madam Ep, uscito per la label KML, è il frutto della collaborazione tutta partenopea tra il duo artistico mc Sof e O’Rep e il dj/producer Dr.Ketamer.

7 tracce hip hop e un bonus drum’n'bass compongono l’EP, andando a scandagliare un po’ tutte le corde classiche del genere. La poetica rimane la stessa del progetto “repererrorerepper” di mc Sof e O’Rep: essendo i due ragazzi anche degli appassionati graffiti writers, condividono da tempo l’amore per la grafica dei nomi palindromi, come suggerisce quello del loro progetto iniziale e che rimane come concept per la scelta di tutti i titoli dei pezzi compreso quello dell’album stesso: PE’ MADAM EP.

Oltre a soddisfare il concept palindromo, il titolo vuole fare riferimento a varie “MADAM”. In copertina infatti vediamo il “madam tussaud” diventato ormai uno degli edifici iconici di Amsterdam, dove l’intero album e’ stato registrato nello studio Hal5. Ma ADAM è anche un nickname di Amsterdam stessa, mentre sempre in copertina vediamo l’altro riferimento alla “madama” come a volte viene chiamata in gergo la polizia.

Il primo video-single estratto dall’EP è la opener Attici di città, che in poche settimane ha superato le 10.000 views:

https://www.youtube.com/watch?v=dPjHN6d0gyU

Gli appassionati che compreranno il vinile si ritroveranno 7 tracce rap su un lato a 33rpm, mentre una sola traccia D’n'B sull’altro a 45 rpm, ma che se qualche curioso dovesse mandare a 33 rpm scoprirebbe non essere altro che la strumentale della prima traccia velocizzata. Senza dubbio un bel bonus per i dj e quant’altri si dilettino a giocherellare coi piatti.

A parte sfoggiare un bellissimo cameo di Cuba Cabbal, noto rapper dell’undergound italiano old school sull’ep stesso che è stato presentato al concerto di release il 1 giugno a Napoli da Cuba in persona, i tre ragazzi napoletani con l’aiuto della loro nuova etichetta hanno portato come ospite d’onore all’evento Ruste Juxx, il quale ha annunciato le sue future collaborazioni con loro e con la label.

Tracklist

Attici di città E se ha plebe non è bel paese (feat. Cuba Cabbal) Origini in giro È capace Hai noia h? Alunno o nulla E divide Attici di città (D’n'B Remix)

Ascolta l’album: https://kmlofficial.bandcamp.com/releases

Notizie biograficheMc Sof https://www.facebook.com/mcsofficino/

Fabio Caliendo alias “Mc Sof” è un ragazzo partenopeo anno ’79 che sin dall’adolescenza è solito praticare lo skateboard e i graffiti, discipline appartenenti sia alla cultura punk che a quella hip hop. Col passare del tempo sceglie la seconda via e con altri amici dj e writer dà vita nel ’97 alla crew “W B”(Waller Bomber). Comincia a girare e suonare con artisti della scena hip hop del nord Italia come Dj Gruff Dj Skizo e tutta l’Alien Army. Nel 2014 produce “Repererrorrereper” con la collaborazione di O’ reppat e le strumentali di Wedo beat’s; nel 2015 è la volta dell’album “OmississimO”, con le strumentali prodotte interamente da Oyoshe aka Oyo beat’s. Attualmente vive ad Amsterdam, dove con il suo beatmaker (Dj) Dr Ketamer della KML e O’ Reppat farà uscire “Pè Madam EP”, un omaggio alla città olandese e al suo famosissimo museo “Madam Toussoe” nonché a tutte le relative “madame”.

O’Reppat https://www.facebook.com/oReppat/

Giuseppe della famiglia Bocchetti classe 1988 conosciuto come “O’Reppat” inizia ad avvicinarsi alla cultura hip hop sin dalla tenera etá di dieci anni suggestionato dal movimento posse. Tra le sue collaborazioni: “Repererrorrereper” album prodotto nel 2014 con la collaborazione di Mc Sof e le strumentali di Wedo beat’s; nel 2015 “Campo pé Nun Murí” track 12 Album – 2015 “Psico Sadix” O’Reppat feat sadix “ blasted life” O’Reppat attualmente vive in posti occupati a Napoli e tra lavoro (edilizia, ristorazione) e artecollabora con (Dj)Dr.Ketamer della KML e Mc Sof nella produzione “Pè Madam EP”, che come di consueto porta l’innovazione di un titolo palindromo.

Dr. Ketamer https://www.facebook.com/alessio.durso.16144

Dj/producer nato a Napoli il 18 febbraio 1977, a 20 anni viaggia in tutta Europa organizzando spettacoli di giocoleria e col fuoco soprattutto in ambito rave party. Dal 2000 collabora e suona con diversi soundsystems. Nel 2017 comincia a produrre nuovi beat per Mc Sof, fonda la label KML, cambia il nome da dj Ketamer a dr. Ketamer e organizza un concerto per inaugurare la label con Rockness Monster e Lord Digga, coppia di mostri sacri dell’underground boom bap newyorkese, e i suoi due nuovi artisti Mc Sof e O’Reppat. Si butta a capofitto nella realizzazione del prossimo EP dei suoi due mc, per la release del quale organizza un concerto con ospiti Cuba Cabbal e Ruste Juxx.

KML https://www.facebook.com/klanmuziklab/

La label nasce da una lunga esperienza, in prima linea in tutta Europa e non solo, dietro imponenti sound e nell’organizzazione di eventi d’aggregazione autoprodotti con il perseguimento di un’unica passione, la Musica. L’etichetta si prefigge di produrre, promuovere e sostenere, con tutte le sue forze, gli artisti nella sua orbita. KML sta per Klan Muzik Lab, ovvero il laboratorio musicale del clan o anche da intendersi come 3 elementi. Il clan (visto come gruppo di artisti) la Musica (il collante) e il Laboratorio (il luogo della creazione scientifica/artistica.

Pubblicata il 06/06/2018