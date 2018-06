Parte oggi la release ufficiale di Casa Nostra, il nuovo album degli Isteresi

Parte il lancio ufficiale di Casa Nostra, il nuovo album dei siciliani Isteresi edito dalla label bolognese Areasonica Records: la release è accompagnata dal videoclip di Sogni Migliori, girato interamente nel centro di Londra e arrivato in pochissimi giorni a più di 20.000 visualizzazioni su youtube!

Molteplici i traguardi artistici degli Isteresi in questi anni: arrivano in finale al Sanremo Rock 2009, partecipano ad Area Sanremo, Tour Music Fest e Musica è, collezionano numerose collaborazioni d’eccezione – da ricordare Tinturia, Mario Incudine (Universal), Modena City Ramblers, Annalisa (X-Factor) e Laura Bono - e tanti sono i concerti di carattere sociale che li vedono protagonisti, tra questi i live in occasione dei Meeting Nazionali di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) e la messa in scena di uno spettacolo di beneficienza per l’associazione Vita 21 di Enna insieme a Gabriella e Sebastiano Occhino.

Su uno sfondo sonoro fatto di un pop rock melodico, fresco e orecchiabile, nasce Casa Nostra: “E’ la nostra storia ma anche la storia di tutti. Abbiamo voluto incarnare l’anima dei nostri tempi vista attraverso gli occhi di ha deciso di rimanere in una terra difficile, cercando di renderla migliore, anche solo con una canzone.” Dinamismo e profondità emotiva sono i cardini di un lavoro nel quale tematiche socialmente rilevanti come la lotta alla mafia e il dramma dell’immigrazione si intrecciano all’amore genuino per le proprie radici e alle emozioni più semplici che muovono i nostri passi.

Sogni Migliori, primo singolo estratto dall’album e accompagnato dal fortunato videoclip su youtube, ci vede sospesi tra la sicurezza di ciò che è familiare e la paura dell’ignoto e ci spinge ad inseguire i nostri sogni: “è la battaglia più grossa che possiamo affrontare, cominciarla significa già vincerla.” Casa Nostra lo trovate su iTunes, Sogni Migliori invece potete godervela in radio, su Spotify e in video su Youtube!

Pubblicata il 05/06/2018