Parte il Leggera Tour dei Musica Nuda di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti

Il 3 marzo inizia da Botticino (BS) il Leggera Tour di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti – alias Musica Nuda – per promuovere il loro ultimo album “Leggera” uscito lo scorso 27 gennaio per la Warner. Il tour è organizzato da Bubba Music, ed è in continuo aggiornamento sulla fanpage di Facebook e sul sito di Petra e Ferruccio dove presenteranno brani nuovi e una selezione dei loro principali successi.

Per festeggiare l’inizio del tour, Petra e Ferruccio hanno pubblicato il video del brano “Condizione Imprescindibile”. Firmato dalla regista Francesca Mazzoleni, il video ripercorre 14 anni di vita on the road del duo; sempre in concerto, dall’America fino al Giappone, passando per la Cina e l’Europa.

Non è un caso la scelta del brano ‘Condizione Imprescindibile’, a testimonianza di quella speciale alchimia tra Petra e Ferruccio: due spiriti affini che con la propria musica riescono ancora, oggi come 14 anni fa, a emozionare.

Prima data il 3 marzo al Teatro Centrolucia di Botticino (BS), poi il 4 al Teatro Villa dei Leoni di Mira (VE), il 5 al Cap10100 di Torino, il 10 al Teatro degli Atti di Rimini, l’11 al Blue Note di Milano, il 16 al Politeama di Napoli, il 21 al Theatre de Cusset a Cusset in Francia e il 29 al Wopa Temporary di Parma; ad aprile il 7 al Teatro Politeama di Poggibonsi (SI), l’8 al Teatro Vittoria Colonna di Vittoria (Rg), il 12 all’Auditorium Gervasio di Matera, il 18 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 22 al Teatro della Fortuna di Fano (PU) il 27 al Newman Center For The Perfoming Arts di Denver in Colorado, il 28 al Detroit Institute Of Arts di Detroit nel Michigan, il 29 al Kerrytown Concert House di Ann Arbor (Michigan) e il 30 al Toledo Museum Of Art di Toledo in Ohio.

Foto di Massimo Zannoni

Pubblicata il 06/03/2017