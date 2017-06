Parte da Milano la Jugoslavia dei Coma_Cose

S’intitola Jugoslavia il nuovo singolo dei Coma_Cose. Si sa ancora poco circa le loro intenzioni, ma, già da qualche mese i loro video stanno raccogliendo l’entusiasmo del web. Sono in due e vengono da Milano: lei è Francesca alias California e lui Fausto Lama, si autodefiniscono “attitudine urbana”.

Jugoslavia è un caleidoscopio di significati e significanti, ironia che rincorre il cinismo su un tappeto di suoni (beat dei Mamakass) che difficilmente rientra in qualche categoria musicale. La Jugoslavia dei Coma_Cose è uno “state of mind” che parte dal quartiere Giambellino e si proietta sul resto del mondo, portandosi dietro pezzi di cultura hip hop e quella “libertà nel fare” tipica del punk. Non rincorrono la moda, piuttosto, creano una tendenza e la fissano su una polaroid sfocata.

Il videoclip di Jugoslavia come i precedenti è stato scritto e diretto dagli stessi Coma_Cose, prodotto da Crooner Films di Torino e pubblicato dalla label Asian Fake.

Jugoslavia

Pubblicata il 28/06/2017