PAN MUSIC FEST parte col botto, con una Line-Up che va dagli Atlante ai Melody Fall

La prima edizione del PAN MUSIC FEST – Music All Around si avvicina e siamo finalmente pronti a svelarvi tutti i nomi degli artisti che incendieranno l’ambito “Cubo” di Off Topic a Torino.

Gli headliner del Festival saranno gli Atlante, power Trio torinese che ha fatto parlare di sé in tutta Italia con il disco d’esordio “Un’Entropia di Immagini e Pensieri” prodotto da Pan Music. Il singolo “Atlas”, manifesto della band, è stato scelto da MTV come “Best Act New Generation 2018”.

Co-headliner della serata saranno i Melody Fall, storica band storica torinese che dall’esordio a Sanremo nel 2008 con Universal ha pubblicato altri tre album prodotti da Pan Music, consacrandosi come una delle band Pop-Punk italiane più conosciute e seguite all’estero e macinando un tour dopo l’altro in Giappone e in Cina.

Tra le band di punta ci saranno Le Disfunzioni e I Rettili, figli di un Rock psichedelico e controverso, The Gamblers, con il loro sound dalla forte vena Folk ed i Fratellislip, rappresentanti Brit-Pop del roster Pan Music. Ad aprire le danze troveremo invece Bassamarea, Pausa Caffè, Igloo e Simone Veludo.

Pan Music Fest è un evento organizzato dall’etichetta discografica indipendente Pan Music Production di Fabrizio Panebarco ed è sponsorizzato dalla community di Torino Music Connection.

Ecco il link per guardare il video teaser di PAN MUSIC FEST – Music All Around:

Pubblicata il 30/09/2019