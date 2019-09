Pan Music Fest, il primo festival targato Pan Music si svolgerà a Torino

Da oltre 4 anni la giovane etichetta discografica indipendente Pan Music Production dà voce e suono a molti artisti del panorama emergente torinese, e non solo.

Con la prima edizione del “Pan Music Fest” Fabrizio Panebarco, producer e fondatore di Pan Music Production, porta sul palco dell’Off Topic di Torino ben nove dei suoi artisti in un’unica serata.

“Music All Around” è il motto del Festival con il quale si vuole comunicare al pubblico quanta buona musica ci sia intorno a noi, anche lontano da radio e riflettori.

L’evento si terrà il 25 ottobre e sarà un’ottima occasione per entrare in contatto con la genuina filosofia del giovane produttore torinese, vivendo una bellissima esperienza all’insegna della buona musica indipendente. Non mancate!

Per ulteriori informazioni

https://www.panmusicproduction.com/

https://www.facebook.com/panmusicproduction/

https://www.facebook.com/panmusicfest/

www.volcanopromotion.com

Pubblicata il 18/09/2019