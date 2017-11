Paliki presenta RADIORNOT, il video che anticipa l’album d’esordio

Paliki e’ frutto di un’ idea di Mariano Felisio. Tutto inizia dalla penisola dell’isola greca di Cefalonia, chiamata appunto Paliki.

La bellezza, la desolazione, i paesaggio mozzafiato, la potenza e i suoni della natura che caratterizzano l’isola, ispirano Mariano, a tal punto, che decide così di iniziare un nuovo percorso musicale, dopo lo scioglimento della sua precedente band, i Lads Who Lunch

Inizia quindi a registrare i suoni che lo circondano durante il suo soggiorno sull’isola greca..

Cicale e mare, e, con una vecchia radio Grundig degli anni ’70, registra da stazioni radio provenienti da tutto il mondo, suoni, rumori e voci.

Tutto ciò’ verrà inserito nell’album di esordio di Paliki nel quale, Mariano, decide di produrre, suonare e registrare, in autonomia, tutte le tracce di quello che sarà’ il suo album di debutto da solista.

Armato della sua Telecaster, un Mustang Fender bass e una Drum Machine Yamaha RX5, e ispirato da band come TV On The Radio, The Cure, Suicide, Animal Collective, Gang of Four, Prince, prende forma il primo album di Paliki, intitolato RADIORNOT la cui uscita è prevista per i primi mesi del 2018.

Radiornot è anche il singolo e video che anticipa l’uscita dell’album.

https://youtu.be/cYMmsFu2Bv0

https://soundcloud.com/palikimusic/radiornot

https://www.facebook.com/palikisound

https://twitter.com/palikisound

https://soundcloud.com/palikimusic

Pubblicata il 09/11/2017