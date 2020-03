“Pain&Victory”, il disco d’esordio degli Heirs of Fire è finalmente disponibile!

Il disco d’esordio degli Heirs of Fire dal titolo “Pain&Victory” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion, in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

In una cornice di riff accattivanti, ritmi coinvolgenti e voci emotive nasce il primo album degli Heirs of Fire intitolato “Pain&Victory”. La natura viene umana raccontata attraverso un viaggio antropologico in cui ogni brano rappresenta un’esplorazione dell’esperienza esistenziale. Un sound che divampa come fuoco facendo luce sulle ombre dell’anima.

Per anticipare la release del disco la band ha pubblicato nei mesi passati diversi contenuti, tra cui il video di “Pain&Victory” di cui consigliamo la visione!

“Pain&Victory” Official Video:

Genere: Metal, Alternative Metal

Artisti simili: System Of A Down, Three Days Grace, Disturbed

Pubblicata il 30/03/2020