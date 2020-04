OZONOTRE pubblica il singolo “Let’s Move On”, con il feat. di Noemi Garbo

Let’s Move on è il nuovo singolo di OZONOTRE, lo pseudonimo con il quale il noto doppiatore, produttore e regista Tony Sansone firma ogni sua produzione musicale e multimediale.

Pubblicato l’8 aprile 2020, in questo nuovo singolo OZONOTRE si è avvalso ancora una volta della collaborazione vocale della bravissima Noemi Garbo, cantante, attrice, speaker. Il sodalizio musicale dei due artisti è iniziato nel 2014 con il singolo Love You So Much e da allora Noemi “presta la sua voce” a molte delle produzioni di OZONOTRE.

Il brano Let’s Move On è un mix tra dance moderna, elettronica anni ’80 e disco anni ’70.

«Non è stato semplicissimo unire tre differenti generi – ci spiega l’Autore – ciò che abbiamo cercato di realizzare è un optimum, che si traduce brevemente in pochi passaggi: un ritmo incalzante della batteria dance, ottenuta con campionamenti moderni e parti suonate realmente; l’uso del vocoder nella prima parte dei ritornelli, in stile eurodance anni ’80 e infine la seconda parte dei ritornelli, arrangiata invece in chiave disco anni ’70, vale a dire con il caratteristico trittico strumentale che ogni brano disco che si rispetti deve possedere: una incalzante chitarra funky, una sezione di fiati da un lato e una sezione di archi dall’altro. Tutto ciò è, ovviamente, condito da un giro di basso ridondante e continuo, che permette di memorizzare facilmente il groove di fondo, tanto da farlo rimanere in testa già dopo il primo ascolto».

Anche il testo di Let’s Move On ripropone, in inglese, la semplicità mai banale, delle tradizionali lyrics della musica disco, dove si invita la gente a ballare senza smettere, “finché un nuovo giorno arriverà” ed è qui che entra in gioco la splendida voce di Noemi Garbo: grande artista e grande interprete di tutta la lead vocal line, in maniera impeccabile.

Ascolta il singolo su Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=Spa3So0pNAM

Let’s Move On è un rimando agli stili musicali del passato, dove alla base di qualsiasi brano dance ci deve essere innanzitutto una bella canzone, anche se suonata semplicemente con pianoforte e voce; è un invito a non abbassare mai la guardia dell’entusiasmo e della positività in generale, caratteristiche che sono alla base di un modo di vivere solare e vivace, che dà valore alla vita stessa e che appartiene alle cosiddette persone: “good energy people”.

Disponibile dall’8 aprile 2020 su tutti i migliori digital stores e sulle piattaforme di streaming online, il singolo Let’s Move On presto sarà affiancato dalla versione remix del brano in chiave disco-house, più adatto alle dance-floor che all’ascolto e ovviamente servirà ai dj che vorranno suonarla nelle loro serate.

Per l’estate è prevista anche la realizzazione del relativo videoclip che completa questo nuovo progetto musicale di OZONOTRE, coronavirus permettendo… nel frattempo stiamo a casa e… Let’s Move On!

Social e Contatti

OzonoTre

Facebook: https://www.facebook.com/tony.sansone.50951

OZONOTRE: https://www.youtube.com/channel/UC-LJRcWfQeolnlEp5e_1BeA

WebPage: http://www.ozonotre.net/

Spotify: https://open.spotify.com/album/1QmRRuQhFXkUXY9nOHgq9T?si=XcqCkGIOR6qWmOyRf7V5ng

Noemi Garbo

Youtube: https://www.youtube.com/user/ladypiperita/featured

Facebook: https://www.facebook.com/noemigarbosingeractress/

Pubblicata il 13/04/2020