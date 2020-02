“Out of The Mist”, il nuovo album delle Wicked Asylum è finalmente disponibile!

Il nuovo album delle Wicked Asylum dal titolo “Out of The Mist” è da oggi disponibile all’ascolto via Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

Con “Out of the Mist” le Wicked Asylum coronano un intenso percorso di crescita musicale, una strada intrapresa tempo fa con l’intento di uscire dalla foschia dell’incertezza per poter entrare con decisione in una nuova maturità stilistica. Pur non tradendo l’anima del sound originario, la metamorfosi delle Wicked Asylum è una ventata di melodia, grinta e tecnica.

Per anticipare la release del disco la band ha pubblicato nei mesi passati diversi contenuti, tra cui il video di “Sun Will Rise” di cui consigliamo la visione!

“Sun Will Rise” Official Video:

Genere: Heavy Metal, Alternative Metal

Artisti simili: Kobra and the Lotus, Alter Bridge, Crucified Barbara

Pubblicata il 23/02/2020