“Out of here” è il nuovo singolo dei Blou Daville

Il nuovo lyric video dei Blou Daville dal titolo “Out of here” è da oggi disponibile alla visione. Il brano è estratto dal disco “When Red Blood Goes Black Love” prossimamente in uscita via Blue Mama Records in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

Secondo singolo estratto dal nuovo EP della band più misteriosa di Torino, “Out of here” è un brano dal sound intrigante e misterioso. Ricorrendo a sonorità e grafiche old school, i Blou Daville hanno ricreato melodie ed atmosfere che richiamano le soundtrack e le fotografie di film come 007 o Sin City. In linea con ciò a cui la band ci ha abituato nel corso degli anni, questo nuovo singolo dimostra la capacità dei Blou Daville di saper arricchire la propria musica con elementi sempre diversi ed originali, mescolando elementi creativi che non provengono esclusivamente dalla sfera musicale.

Ecco il link per guardare il video di “Out of here”:

Genere: Blues, Rock, Tex Mex

Artisti simili: Mark Lanegan Band, Imelda May, Nouvelle Vague

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

https://www.facebook.com/bluemamarecords/

https://www.facebook.com/BlouDaville/

Pubblicata il 03/06/2020