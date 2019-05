Our Forests Sing, il disco d’esordio dei Legacy of Silence

Oggi viene pubblicato il disco d’esordio dei torinesi Legacy of Silence dal titolo “Our Forests Sing. Il disco, in uscita per Volcano Records & Promotion, è disponibile in versione sia fisica sia digitale su tutte le principali piattaforme di streaming e di acquisto online come Spotify, iTunes e Amazon Music.

“Our Forests Sing” è un lavoro discografico ambizioso, curato in prima persona dalla band in ogni fase e in ogni dettaglio del disco, dalla composizione alla produzione. È un disco da cui emerge un forte attaccamento alla terra e alla mitologia nordica; dall’artwork agli arrangiamenti, dai testi ai costumi di scena, i Legacy of Silence hanno dimostrato di essere giovani musicisti e artisti pieni di talento ed entusiasmo, e di avere tutte le carte in regola per riuscire a trovare il proprio spazio nella scena musicale metal indipendente.

Per anticipare l’uscita dell’album, i Legacy of Silence hanno pubblicato diversi contenuti di qualità come il lyric video di “Heresy” e il video di “Torment”, in cui tra paesaggi suggestivi e spettacolari costumi di scena la band ha lanciato un chiaro segnale di serietà, passione e dedizione nei confronti della propria musica.

Legacy of Silence – Torment Official Video:

Genere: Folk Metal, Viking Metal, Melodic Death Metal

Artisti simili: Wintersun, Eluveitie, Amon Amarth

Per maggiori informazioni



www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/legacyofsilence/

Pubblicata il 10/05/2019