Orphan Skin Diseases: disponibile da oggi la Cinematic Version di “Fatherend”

Logic Il Logic Records & Burning Minds Music Group sono lieti di presentare la cinematic version di “Fatherend“, brano originariamente tratto dal debut album ufficiale degli Orphan Skin Diseases, “Dreamy Reflections“. La nuova versione è stata totalmente ri-registrata e ri-arrangiata, e vanta la collaborazione con altri due artisti provenienti dalla famiglia di Burning Minds Music Group: Davide “Dave Rox” Barbieri (Wheels Of Fire, Raintimes, Room Experience) che si è occupato della produzione vocale, e Andrew Trabelsi (Alchemy), che ha invece arrangiato ed eseguito tutte le parti orchestrali.

Il frontman Gabriele Di Caro sottolinea: “Abbiamo voluto creare questa nuova versione partendo dalle meravigliose parti di piano, suonate da una nostra cara amica, Angela Busato. Sotto la supervisione del produttore vocale Davide “Dave Rox” Barbieri, io e Dimitri abbiamo ri-registrato tutte le parti vocali, creando diverse interazioni e nuove sfumature non incluse nella versione originale. Il nostro obiettivo era quello di dare una sferzata di aria fresca a questo brano, che è davvero importante per l’intera band. Spero davvero che gli ascoltatori sapranno apprezzarlo allo stesso modo in cui noi lo abbiamo fatto registrandolo nuovamente.”.

LYRIC VIDEO:https://youtu.be/XB3zz-Onk1s

Il brano, mixato e masterizzato da Dedo Lorenzi al Dedolor Music Headquarter, è disponibile ora su Youtube con un lyric video dedicato, creato dallo stesso Gabriele Di Caro. Sarà inoltre presente a breve su tutte le piattaforme digitali.

“Fatherend – Cinematic Version” formazione:

Gabriele Di Caro: Vocals

Dimitri Bongianni: Vocals

Ospiti speciali:

Angela Busato: Piano & Synth Solo

Andrew Trabelsi: Orchestra

“Dreamy Reflections” info:

http://www.burningmindsgroup.com/logic-illogic/releases/91

Orphan Skin Diseases formazione:

Gabriele Di Caro: Voci

Dimitri Bongianni: Voci

David Bongianni: Chitarra e Cori

Juri Costantino: Basso e Cori

Massimiliano Becagli: Batteria

Pubblicata il 01/05/2020