Oltre le quinte “Keys of Mine” è l’album del cantautore romano Luca Bash

Oltre le Quinte è il disco del cantautore Luca Bash, autoprodotto nel 2017. Un album di pop d’autore dedicato ad amici e musicisti che hanno collaborato alla realizzazione dell’intero progetto musicale.

Il CD è formato da 15 brani ed è stato scritto e prodotto sia in italiano che in inglese. L’LP nella versione inglese è intitolato Keys of Mine, mentre in italiano diventa Oltre le Quinte.

«Keys of mine è un gioco di parole: i mie amici in inglese dicono “Friends of mine”, ma loro sono le chiavi di questo disco, dedicato a loro. Da qui il titolo – racconta l’autore Luca Bash – In italiano invece questo gioco di parole non era possibile, e il titolo sta semplicemente ad indicare che “oltre le quinte” del teatro di tutti i giorni che mi vede attore e spettatore esiste tutto ciò che si può trovare ascoltando questo LP».

Il progetto Oltre le Quinte si è sviluppato senza direzione artistica, in maniera sequenziale, chiedendo ad ogni musicista di arrangiare e registrare dalla propria città senza indicazione alcuna. L’LP è quindi una composizione dove ognuno ha fatto ciò che la sua arte e gusto gli hanno suggerito di fare.

«Per quanto una persona possa partecipare ad un progetto per sperare che succeda qualcosa o per tentarle tutte, loro (i musicisti) sono gli unici che con un semplice gesto quale suonare e amare le mie canzoni – spiega Luca Bash – hanno di fatto reso possibile il dare una forma a quello che io semplicemente sono: uno stupido artista che non ce la fa a rassegnarsi a vivere senza fare ciò che lo rende felice».

Da Oltre le Quinte, Luca Bash ha estratto il nuovo singolo dal titolo Nu Shu, pubblicato il 6 aprile scorso. Nu Shu letteralmente significa “scrittura delle donne”, ed è un brano che parla del concetto di libertà.

Guarda il video qui: https://youtu.be/T8j5jY_1w-E

«Pensi alla libertà, e ti vedi urlare Mel Gibson pitturato di Blu in faccia mentre urla quanto coraggio dà l’odiare una catena. Poi ti guardi in giro e osservi persone schiave di tante cose: immagine, giudizio, likes, oggetti, scarpe, lussuria. Eppure sembrano libere. Ma la libertà, quindi, è veramente uno stato politico o civile?»

Luca prende spunto dalle donne cinesi dell’Hunan, le quali, seppur sessualmente segregate e obbligatoriamente analfabete, agiscono da esseri liberi sviluppando ciò che nessuno potrà mai rubare.

Track List:

1. Backstage

2. Beyond the Screen

3. Your Tomorrow

4. Paradise Cafè

5. Forever Like Asleep

6. The Sun’s Everlasting Smile

7. Women’s Way (Nu Shu)

8. Forever Like Asleep

9. Black Swan’s Walls

10. Jekyll & Hyde

11. Crumblin’ Lover

12. Millennium Idiot

13. In My Place

14. Love and Lust

15. Upwind

Line Up

Luca Bash; Singer – Songwriter – R. Guitar

Alessandro Cioffi; Drums

Alessandro Matilli; KeyBoards

Riccardo Ascani; Bass

Giova Pes; Lead Guitar

Duilio Ingrosso; Sax

Info: https://www.facebook.com/lucabash.official

Pubblicata il 19/04/2018