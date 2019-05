Ognibene: pubblicato “Cinque Anni” il nuovo singolo

Cinque Anni è il singolo di OGNIBENE selezionato per il MAIONESE project promosso dall’etichetta Matilde Dischi, che, attraverso un lavoro mirato di scouting, sostiene gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie.

OGNIBENE, all’anagrafe Davide Ognibene, è un cantautore classe ’86 nato e cresciuto nella suadente Modena.

Fin da bambino sviluppa una fervida immaginazione e la capacità di romanzare qualsiasi cosa.

Inizia a suonare chitarra a dodici anni scoprendo una predisposizione nella composizione che unita al suo romanzare lo porta a sviluppare l’arte della scrittura musicale.

Suona per undici anni con i REMIDA, band modenese, con la quale colleziona tre album, diversi successi radiofonici e quattro tour nazionali.

Esce il 19 Aprile ” Cinque Anni ” il singolo di esordio come cantautore, prodotto da Davide Maggioni per Matilde Dischi.

Cinque anni è il riassunto della storia tra Davide ed Eleonora. Due personaggi profondamente legati ma molto diversi tra di loro.

Una storia d’amore con situazioni complicate e due punti di vista differenti.

Un brano che vuole centrare il focus sull’imprevedibilità della vita nei suoi eventi e su come tutte le certezze possano cambiare improvvisamente.

Il brano Cinque Anni di Ognibene farà parte della Playlist Spotify di Matilde Dischi intitolata MUSICA RANDAGIA e distribuita da ARTIST FIRST nell’ambito del MAIONESE Project.

Credits

Autore Testo: Ognibene Davide / Simone Pozzati

Compositore: Ognibene Davide

Prodotto da: Davide Maggioni

Etichetta: Matilde Dischi

Cos’è il MAIONESE Project

Matilde Dischi di Davide Maggioni presenta un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le loro canzoni selezionando attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie, che entreranno a far parte di MAIONESE Project.

Questo progetto nasce con la finalità di dare un’opportunità reale e concreta a tutti i ragazzi che dopo aver investito tempo, denaro, sogni ed energie, realizzando il proprio demo o il proprio disco autoprodotto, non sanno come muoversi per promuovere e distribuire in modo serio e professionale la loro musica.

Matilde Dischi metterà a disposizione la sua struttura, le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell’artista stesso. Ogni artista scelto, infatti, sarà lavorato individualmente e verrà “traghettato” verso un percorso di promozione, ufficio stampa, booking e distribuzione digitale, così da poterne valorizzare al meglio le potenzialità. Ogni 20 cantanti selezionati Matilde Dischi inoltre, realizzerà una Playlist Spotify intitolata MUSICA RANDAGIA distribuita da ARTIST FIRST, e gli artisti che avranno riscosso maggiori consensi di pubblico e di visibilità, entreranno di diritto nel ROSTER di Matilde Dischi (www.matildedischi.it).

Pubblicata il 15/05/2019