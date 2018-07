Oggi è un giorno bellissimo, il nuovo video di Giovanna Nannoni

Oggi è un giorno bellissimo è il primo singolo estratto dall’album di prossima uscita di Giovanna Nannoni. Il brano è in rotazione radiofonica sulle migliori emittenti italiane ed estere.

Giovanna Nannoni è una cantautrice classica pop rock e musicista professionista. Soprano lirico, compositore, strumentista, arrangiatore e produttore, si occupa ad oggi di tutti gli aspetti della produzione della sua musica, dalla composizione fino alla pubblicazione.

Giovanna è stata definita dagli esperti del settore come una delle cantautrici emergenti tra le più interessanti ed originali del panorama musicale nazionale. Ha infatti raccolto numerosi consensi dagli addetti ai lavori, che hanno parlato di “una creatività importante con una vocalità importante, fresca, molto originale e di altissimo livello”.

Nel Dicembre 2017 Giovanna Nannoni ha pubblicato il singolo Oggi è un giorno bellissimo, interamente scritto, arrangiato, suonato, cantato, registrato e prodotto da lei nel suo studio in Versilia.

Un mix di lirica e rock dove spiccano, in un sound molto originale, influenze provenienti dal cantautorato e dal pop britannico e americano, dai musical e dalla lirica; un brano allegro e fresco, pieno di positività e molto divertente. Oggi è un giorno bellissimo è un inno alla vita, un invito a non arrendersi mai anche nei momenti di maggiore difficoltà e Giovanna Nannoni ci trasmette questo messaggio interpretando il suo brano con tutta la passione che possiede.

Guarda il video qui:

https://youtu.be/BhIiKNJoVBM

Laureata in Canto Lirico al Conservatorio “L. Boccherini” di Lucca, Giovanna si è formata in Italia con alcuni dei migliori maestri del Belcanto e musicisti pop del panorama musicale internazionale tra cui Sergio Bertocchi, Delfo Menicucci, Oslavio di Credico, Walter Savelli, Giacomo Castellano, etc…

Ha collaborato con musicisti italiani e stranieri, esibendosi in vari teatri sia come solista che in gruppi da lei fondati. Ha prodotto brani in italiano e in inglese, alcuni dei quali destinati a spettacoli teatrali, collaborando, in particolare, con Laura Eastman Malcolm.

Attualmente è impegnata nella realizzazione del suo prossimo disco in studio.

Il singolo Oggi è un giorno bellissimo di Giovanna Nannoni è stato mixato e masterizzato con Marti Jane Robertson mentre il video editing è stato realizzato in collaborazione con Gianluca Santoni.

Il brano è disponibile sui migliori digital store musicali e il video si può vedere su youtube, dove ha già superato le 60mila visualizzazioni in pochi mesi.

Info: www.giovannanannoni.com | https://www.facebook.com/giovannanannoniofficial/ | https://www.instagram.com/giovannanannoniofficialmusic/

Pubblicata il 18/07/2018