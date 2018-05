Ofer Hamerman presenta Piano Therapy, relaxing music

Ofer Hamerman è un musicista, compositore e produttore musicale con base in Israele. Formatosi musicalmente al Conservatorio di Barcellona e con una grande esperienza di produzione in molti ambiti musicali, che vanno dall’EDM, POP, BALLAD, ecc… Ofer Hamerman presenta anche in Italia il suo ultimo lavoro discografico dal titolo Piano Therapy, 15 brani per solo pianoforte di musica rilassante.

Ofer Hamerman con il suo SPS Sound Production Studios ha prodotto oltre 1500 canzoni per musicisti internazionali in tutto il mondo tra cui l’artista israeliano Ben Snuff, è pianista, compositore e arrangiatore e ha creato anche colonne sonore per film e pubblicità. Con questo suo ultimo disco, Piano Therapy, Ofer Hamerman ha voluto farci dono di alcune sue composizioni originali, un album strumentale di brani suonati solo con il pianoforte. Brani che parlano alla mente e allo spirito, che ci suggeriscono che abbiamo bisogno di prenderci un momento per disconnetterci da tutto il mondo.

Rilassandoci con il sottofondo musicale offerto da Piano Therapy il nostro corpo e la nostra mente troveranno nuova energia e nuova forza per affrontare le giornate sempre più intense che la frenesia quotidiana ci porta a vivere.

Piano Therapy di Ofer Hamerman è stato pubblicato nel 2017 per la SPS Studios ed è disponibile in streamin e in digital download su tutti i migliori stores musicali in tutto il mondo e anche in Italia.

Tracklist Piano Therapy

1 Love Afair

2 Magical Moment

3 Relaxing Time

4 Flowering

5 Mood Control

6 Reflection of Thoughts

7 Insight and Acceptance

8 Growth and Prosperity

9 Routine Day

10 New Beginning

11 Two Strangers

12 Two Lovers

13 Lost Way

14 Discovery

15 Hidden Thoughts

Credits

• Original Release Date: July 30, 2017

• Label: Sps Studios

• Copyright: ℗© 2017 Sps Studios

• Total Length: 51:04

Pubblicata il 29/05/2018