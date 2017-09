Nuovo videoclip per i Nox ad anticipare il nuovo album in uscita a ottobre

“Sospeso” è il titolo del nuovo singolo disponibile dal 7 settembre ed accompagnato da un video intimo ed ispirato a cura dei genovesi Nox, band di assoluto valore che unisce nel proprio sound in maniera personale e peculiare, la profondità e ricercatezza del cantautorato di scuola ligure con attitudine rock e grinta da vendere.

Produzione di assoluto pregio curata da Michele Cusato, chitarrista di Delirium e Lionville, per “Sospeso”, titolo sia del nuovo brano sia del disco in uscita il prossimo 6 ottobre per la Native Division Records, sub etichetta della prestigiosa Volcano Records & Promotion.

Ecco il link al video



Per maggiori informazioni



www.facebook.com/NoxUfficiale

www.facebook.com/NativeDivisionRecords

www.volcanopromotion.com

Pubblicata il 11/09/2017