Nuovo video per i Red Ring: If You Didn’t Exist

Dal 7 luglio è online il nuovo video dei Red Ring dal titolo If You Didn’t Exist ad anticipare il secondo disco della band in arrivo ad ottobre 2017 per Volcano Records & Promotion.

Si chiamerà Dark Light il nuovo lavoro del gruppo marchigiano guidato dalla carismatica voce di Elisa Goffi che intanto oggi regala a tutti gli appassionati di rock ed alternative una ghiotta anticipazione del disco che verrà. Sonorità di grande impatto e melodie ricercate per If You Didn’t Exist che strizzano l’occhio all’attuale scena rock d’Oltreoceano, il tutto accompagnato da un videoclip intenso e curato che promette molto per una band attesa alla prova del nove dopo gli ottimi riscontri raccolti a partire dall’esordio datato 2015.

Ecco il link al video di If You Didn’t Exist

https://www.youtube.com/watch?v=Gv0U4LHWNN8&feature=youtu.be



www.facebook.com/redringband

www.facebook.com/volcanopromotion

www.volcanopromotion.com

Pubblicata il 20/07/2017