Nuovo video per gli Away From Crowd: She Knocked Me Down

She Knocked Me Down è il titolo del nuovo singolo dei toscano Away From Crowd, ottima band che fa del country rock condito con influenze southern e blues, il proprio inconfondibile marchio di fabbrica. Il nuovo singolo pubblicato attraverso Native Division Records, costola della prestigiosa Volcano Records & Promotion, è online dal 17 maggio ed è accompagnato da un irresistibile videoclip nel quale le immagini della band che suona live il pezzo si fondono con il testo spassoso e divertente. Gli Away From Crowd raccontano nelle lyrics di She Knocked Me Down le conseguenze molto rock’n’roll di qualche birra di troppo ed una ragazza vista al pub che non ne vuole sapere di “familiarizzare”… Testo irriverente e buona produzione per una band in crescita che sta progressivamente trovando la propria dimensione stilistica e musicale. Non resta che continuare a seguire gli Away From Crowd sulla loro pagina social per sentirne ancora delle belle e intanto godersi She Knocked Me Down.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=-vvcJ7P5q84&feature=youtu.be

Per maggiori informazioni



www.facebook.com/pg/afcofficial

www.facebook.com/NativeDivisionRecords

Pubblicata il 23/05/2017