Nuovo singolo per i Synaptic Collapse, Refractory Period

Nuovo singolo con annesso videoclip per l’ottima band valdostana Synaptic Collapse dal titolo Refractory Period disponibile online dal 7 dicembre.

Videoclip semplice e diretto con i quattro musicisti in un’astratta ambientazione post-moderna ad inseguirsi e duellare musicalmente parlando, attraverso incroci sonori e linee melodiche tecniche ed efficaci secondo lo stile potente e d’impatto che sta affermando sempre più questo gruppo tra le realtà più conosciute e rispettate della scena indipendente nazionale.

I Synaptic Collapse sono attivi dal 2008 e recentemente entrati nel roster promozionale della prestigiosa Volcano Records & Promotion. Il nuovo singolo mette bene in luce l’attitudine moderna della band che fa del progressive metal strumentale solido e roccioso nel quale le reminiscenze di Blotted Science, Animals As Leaders e Meshuggah si uniscono ad un’attitudine djent e math metal e a reminiscenze derivanti da ascolti e forme sonore variegate come la musica classica ed il jazz.

Ecco il link al nuovo singolo Refractory Period

Per ulteriori informazioni

www.facebook.com/pg/synapticollapse

www.faebook.com/volcanopromotion

www.volcanopromotion.com

Pubblicata il 12/12/2017