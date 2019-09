Nuovo singolo per gli Hangarvain, il rock che non molla

È online il nuovo singolo degli Hangarvain dal titolo Rock Down The House che anticipa il prossimo disco in uscita l’undici ottobre per Volcano Records. Il video del brano racconta per immagini l’estate della band, tra grandi palchi in giro per l’Italia e bagni di folla che ha visto il gruppo condividere la scena con artisti di fama internazionale tra cui i The Darkness a Milano lo scorso luglio. La band ha presentato il nuovo singolo sui propri canali social come un inno al rock che non muore mai e ha dedicato la canzone al proprio pubblico e a tutti coloro che inseguono con tenacia e contro ogni difficoltà, i propri sogni.

Ecco il link per ascoltare Rock Down The House, il nuovo brano degli Hangarvain

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/hangarvainofficial

Pubblicata il 16/09/2019