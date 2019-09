Nuovo Singolo per DYLAN JAY

“IN CASE OF FIRE” è il nuovo singolo di Andrea Mercuri, in arte Dylan Jay, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 24 agosto, in attesa dell’album previsto per questo autunno.

“IN CASE OF FIRE” (G.Testa-A.Mercuri-M.Passarelli) è l’immagine dettagliata e provocatoria di ciò che succede nelle notti d’estate, un mix perfetto di passioni sfrenate e attimi di pura perversione, che si spengono al sorgere del sole e si riaccendono al tramonto. Un brano dalle sonorità dance/elettroniche che richiama i synth e le vocalità in stile “anni 90”.

Prodotto e curato artisticamente dall’ ormai noto Gianni Testa, con il quale l’artista collabora dal 2018, è stato dunque editato dalla sua stessa etichetta discografica “JOSEBA PUBLISHING© ”.

Pubblicata il 01/09/2019