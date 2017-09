Nuovo disco in arrivo per i Batà Ngoma entro Natale attraverso Native Division Records

La Native Division Records ha appena annunciato l’uscita entro il 2017 del nuovo disco dei Batà Ngoma.

Vibrazioni in bilico tra reggae e beat afro-latin, testi sacri figli della santeria cubana riarrangiati in composizioni inedite in lingua yoruba, spagnola, inglese e italiana con testi pungenti, mimetici ed ironici, il tutto filtrato dalla sensibilità partenopea e passionale di Paolo “Batà” Bianconcini, la mente ed il cuore dei Batà Ngoma.

Autore, cantante, percussionista ed artista poliedrico ed ispirato, dotato di una personalità caleidoscopica e di un’ultradecennale esperienza a livello nazionale ed internazionale tra Napoli e Cuba al fianco di grandissimi musicisti, Bianconcini si impegna da anni nel fondere la sua passione per la pulsazione e la spiritualità di estrazione afrocubana, gli umori culturali che simbolicamente legano l’Etiopia ai Caraibi, con la sua matrice personale, veracemente napoletana e partenopea.

Da questo sincretico abbraccio, nascono i Batà Ngoma, band formata da Fabiana Bia Manfredi (voce), Marco Garofano (chitarra), Rosario D’alessio (basso), Andres Balbucea (tastiere), Luigi Casa (batteria) e Antonello Petrella (sax), che circondano in un simbolico abbraccio Nyabinghi, il loro mastermind Paolo Batà.

Il nuovo disco dei Batà Ngoma uscirà entro Natale per Native Division Records, etichetta facente parte del gruppo Volcano Records & Promotion, e sarà distribuito in tutto il mondo.

Pubblicata il 29/09/2017