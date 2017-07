Nuovo corso di Music Business, nato dalla collaborazione tra la SMB – Scuola di music business e la Volcano Records con il noto centro di formazione di Torino

Dall’esperienza e il confronto tra addetti ai lavori ed operatori del settore, la SMB – Scuola di Music Business, sotto la guida dell’etichetta discografica Volcano Records & Promotion – che distribuisce e promuove musica originale in Europa, Nord e Sud America, Giappone ed Australia, ha assunto la forma di un comitato scientifico attivo permanentemente ed impegnato nello sviluppo e nella divulgazione di riflessioni ed approfondimenti sullo stato attuale dell’industria musicale.

Dall’incontro tra il direttore dell’etichetta Volcano Records – Alessandro Liccardo – e il direttore della scuola di musica di Torino X4M – Perform School of musicians – Alex Bonacci – nasce questa collaborazione esclusiva che vedrà dunque lo svolgimento dei corsi proprio nella scuola di Torino già a partire dal prossimo ottobre. Le prenotazioni saranno aperte dal mese di agosto.

L’arrivo di un corso professionalizzante come questo subentra in un momento importante per l’istituto torinese che vede oltre all’inizio della collaborazione con l’i.c.m.p. – The Institute of Contemporary Music Performance di Londra, l’attivazione dei corsi Trinity College che permetteranno di concorrere per il famoso titolo di diploma valido in oltre 90 paesi al mondo.

Informazioni sulla Volcano Records



La Volcano Records è un’etichetta discografica ed agenzia di promozione specializzata in rock e metal, attiva dal 2013. Distribuisce e promuove musica originale in Europa, Nord e Sud America, Giappone ed Australia, con band costantemente impegnate in concerti, tour ed attività promozionali per ampliare la loro fanbase.

Il loro metodo innovativo di agire è alla base del corso di Promozione Discografica promosso in tutta Italia dalla Scuola di Music Business (www.scuoladimusicbusiness.com), l’accademia che unisce nel suo comitato scientifico, professionisti ed addetti ai lavori delle più importanti aziende di settore.

Sito ufficiale: www.volcanopromotion.com

Informazioni sulla SMB – Scuola di music business



La SMB organizza e promuove incontri tematici, seminari, workshop e corsi dedicati alle tematiche del music business per favorire la diffusione di cultura e consapevolezza delle dinamiche sistemiche nelle giovani generazioni che spesso ignorano le recenti evoluzioni e gli stravolgimenti strutturali che hanno interessato questo settore negli ultimi anni.

Tra i temi trattati durante il corso approfondimenti su Music Industry, Diritto d’autore, Editoria e giornalismo musicale, Social media marketing, Progettazione e management degli eventi, Grafica musicale e comunicazione audiovisiva.

Sito ufficiale: www.scuoladimusicbusiness.com

Per maggiori informazioni sulla scuola X4M – Perform School of musicians:



Sito ufficiale: www.performschool.it

Pagine ufficiali: Facebook , Twitter , Linkedin , Youtube , Instagram E-mail: info@performschool.it Tel: +39 340 86 38 096

Pubblicata il 31/07/2017