Nuova uscita: Essential lines di Andrea Ferrari (Dodicilune / Ird)

Prodotto da Dodicilune, distribuito in Italia e all’estero da Ird e nei migliori store on line da Believe Digital, sabato 28 settembre esce Essential lines, nuovo progetto discografico del clarinettista e sassofonista Andrea Ferrari. Nelle sue undici composizioni originali, il musicista è affiancato da Alberto Zanini (chitarra e live electronic) e Davide Bussoleni (batteria). Il disco sarà presentato ufficialmente nel giorno dell’uscita (sabato 28 settembre – ore 21) con un concerto nel Salone Nobile di Villa Carrara a Villa di Serio, in provincia di Bergamo, nell’ambito della stagione musicale Percorsi Sonori 2019. Domenica 13 ottobre (ore 18) il trio si esibirà invece alla Libreria Cardano di Pavia.

Le “Essential lines” sono le linee essenziali dei “tempi”: cronologico e musicale. Ogni composizione, pur raccontando un’idea differente, risulta essere un momento di inserzione tra questi due elementi. Il tempo e l’espressività musicale ci conducono in una dimensione e percezione diversa dello “scorrere”. Nella continuità e nell’organicità dei brani si viene trasportati in molteplici prospettive come in un viaggio che p rocede in parallelo su diversi piani in cui a prevalere è la continuità del ritmo e della struttura. Le linee essenziali, che talvolta rappresentano linee di pensiero e talaltra linee ritmiche o espressive, procedono in modo contemporaneo facendo prevalere ed emergere alcuni frammenti di “immagini sonore”.

L’etichetta Dodicilune, fondata e guidata da Gabriele Rampino (direttore artistico) e Maurizio Bizzochetti (label manager) è attiva dal 1996 e dispone di un catalogo di oltre 250 produzioni di artisti italiani e stranieri. Distribuiti nei negozi in Italia e all’estero da IRD, i dischi Dodicilune possono essere acquistati anche online, ascoltati e scaricati su una cinquantina tra le maggiori piattaforme del mondo grazie a Believe Digital.

Pubblicata il 30/09/2019